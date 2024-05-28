Крымский мост временно закрыли для транспорта

Движение автотранспорта через Крымский мост приостановлено, сообщила пресс-служба объекта, освещающая оперативную обстановку. Автомобилистов попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников органов транспортной безопасности.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — указано в сообщении.

Объявление появилось в 23:40 мск. Через пять минут движение по переправе было восстановлено. Причины перекрытия Крымского моста остались неизвестными.

Ранее на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани встало 490 автомобилей. Кроме того, со стороны Керчи в очереди застряли в пробке около 79 транспортных средств. В очередях с обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю с использованием противокорабельной ракеты. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что город подвергся ракетной атаке. В связи с этим автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.