Lancia представила мощный Ypsilon от спортивного подразделения HF

В феврале этого года модель впервые за 13 лет сменила поколение, в начале весны Lancia объявила о возрождении своего спортивного подразделения HF, а уже в конце мая дебютировали сразу две версии Ypsilon со слоником на логотипе. Это гражданский хот-хэтч Lancia Ypsilon HF, который получил электрическую силовую установку, и раллийный Lancia Ypsilon Rally 4 HF с форсированным бензиновым турбомотором.

© Motor.ru

Начнем с «заряженного» хэтчбека для дорог общего пользования. Для него заявлен единственный электромотор на передней оси, который развивает 204 лошадиные силы — это на 48 сил больше, чем у обычного Ypsilon Elettrica. «Зеленый» хот-хэтч разгоняется с места до «сотни» за 5,8 секунды и по этому показателю он сопоставим с Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce.

© Lancia

© Lancia

© Lancia

© Lancia

© Lancia

© Lancia

В Lancia отмечают, что от стандартного Ypsilon Elettrica версия с приставкой HF отличается заниженной подвеской, аэродинамическим обвесом и расширенной колеей. В салоне — спортивные сиденья с двухцветной сине-красной отделкой и логотипы подразделения HF на нижней спице рулевого колеса и интегрированных подголовниках. Ну, а знаменитую эмблему со слоником можно заменить на выступающей полукруглой поставке-столике.

Старт продаж Ypsilon HF намечен на весну 2025 года, цены пока не объявлены.

Раллийный Lancia Ypsilon Rally 4 HF в свою очередь оснащен бензиновой «турботройкой» объемом 1,2 литра, мощность которой увеличили до 212 лошадиных сил. У спортивного хэтчбека пятиступенчатая механическая коробка передач и дифференциал с блокировкой. Ожидается, что такой Ypsilon выпустят небольшой партией в количестве 2,5 тысячи экземпляров — того требуют правила группы Rally 4, в которой и предстоит выступать новинке. В этом классе соревнуются моноприводные автомобили с двигателем объемом до 1,3 литра.

Позднее в модельном ряду Lancia появятся и другие HF-автомобили, но какие, пока неизвестнно. Что же касается упомянутого логотипа со слоником, то изначально их было четыре и они символизировали неудержимую силу, удачу и победу. Оригинальная эмблема впервые была использована на купе Lancia Fulvia HF в 1966 году.