Массовая проверка водителей пройдет в Кемерове

Кемеровские блюстители порядка устроят рейд для ловли водителей, которые неправильно перевозят детей.

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В среду, 29 мая, в Кемерове пройдут массовые проверки автомобилистов на предмет правильной транспортировки юных пассажиров, сообщили в городской ГИБДД.

– За нарушение правил перевозки юных пассажиров, согласно статье 12.23 КРФ об АП (Нарушение правил перевозки людей), на водителя накладывается административный штраф в размере 3 000 рублей, – напомнили в инспекции.

Ребенок до семи лет должен сидеть в специальном кресле, а на переднем пассажирском сиденье – до 12 лет включительно. На заднем сиденье можно перевозить детей старше семи лет без автокресла, но необходимо пристегиваться штатными ремнями.