Стало известно, когда закончится простой на бывшем заводе Nissan

Примерно 25% сотрудников бывшего автомобильного завода Nissan, который сейчас называется «Автозавод Санкт-Петербург», будет находиться в режиме простоя, пока на предприятии не начнется мелкоузловая сборка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Ивана Миронова.

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«У нас на автозаводе работает порядка 1 200 сотрудников. Сейчас ведется крупноузловая сборка, и многие цеха не задействованы. Ежемесячно порядка 200-300 человек находятся в простое. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не задействуем все функции завода, все цеха и не перейдем к мелкоузловой сборке, не начнем варить кузова, окрашивать и собирать», — сказал топ-менеджер.

О том, что бывший завод Nissan, где производят машины Xcite, отправил сотрудников в простой, стало известно 24 мая.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. Осенью 2022 года российские активы Nissan продали ФГУП «НАМИ». Те в свою очередь передали их «АвтоВАЗу».

В январе 2024 года на предприятии выпустили первую партию машин под новым брендом Xcite.

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург», а затем на ООО «Автозавод Санкт-Петербург», завершил 2023 год с чистым убытком в размере 13,7 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составлял 6 млрд рублей. Согласно финансовой отчетности предприятия, его выручка в 2023 году сократилась почти на 90%, до 3,7 млрд рублей.