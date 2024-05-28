В Ростове продают дилерский центр BMW за 1,5 млрд рублей

«Новый автоцентр. Все коммуникации, системы кондиционирования, вентиляции, пожаротушения и видеонаблюдения», – описывают авторы объявления.

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У объекта автоторговли есть все необходимые разрешающие документы. Кроме того, новому собственнику перейдут два участка земли общей площадью в 130 соток.

BMW Group ушла из России после начала СВО в марте 2022 года: остановлены поставки и прекращена сборка машин на российских мощностях. Ранее сообщалось, на какой машине продолжает ездить глава Калмыкии. Фото: unsplash.com