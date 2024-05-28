Avatr 07: новый конкурент Tesla Model Y из Китая

<p>Недавно в интернете появились первые фотографии нового кроссовера <strong>Avatr 07</strong>, который уже готовится выйти на рынок как конкурент таких моделей, как Tesla Model Y, BYD Sea Lion 07 и Onvo L60. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу <strong>летом</strong> этого года с начальной ценой около 28 800 долларов США, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-3330-avatr-07-zamechen-bez-kamufljazha-ozhidaetsja-chto-tsena-ot-28-800-dollarov-ssha" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru.</a></p> <p>Avatr 07, третья модель в линейке бренда Avatr, сохраняет <strong>фирменные </strong>дизайнерские решения предыдущих моделей, включая характерные двухуровневые LED ходовые огни и фары, интегрированные в бампер. Задняя часть украшена длинными светодиодными полосами, а также крупным задним стеклом и спойлером с высоко расположенным стоп-сигналом.</p> <p>Габариты Avatr 07 составляют <strong>4825 </strong>мм в длину, <strong>1980</strong> мм в ширину и <strong>1620 </strong>мм в высоту, при колесной базе <strong>2940 </strong>мм. Модель будет доступна в вариантах с <strong>полностью электрическим</strong> приводом (BEV) и расширенным запасом хода (EREV).</p> <p>Электромобиль Avatr 07 BEV оснащен двумя мощными электродвигателями: задним от <strong>Deepal </strong>и передним от<strong> Chongqing Tsingshan Industrial,</strong> обеспечивающими суммарную мощность <strong>600 лошадиных сил.</strong> Автомобиль оснащен батареей LFP от CATL, способной развивать скорость<strong> до 200 км/ч</strong>.</p> <p>Вариант EREV включает в себя<strong> 1,5-литровый двигатель</strong> от <strong>Changan </strong>мощностью 156 л.с. В зависимости от конфигурации, машина может иметь один или два мотора с максимальной мощностью<strong> 315 л.с. и 490 л.с.</strong> соответственно. Оба варианта комплектуются аккумуляторной батареей LFP емкостью 39 кВтч, что обеспечивает запас хода до 188 км.</p>