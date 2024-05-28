Названа стоимость содержания Exeed TXL
За пять лет владения кроссовером Exeed TXL собственники машины потратят на обслуживание 2,59 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, стоимость владения Exeed TXL за 1 км составляет 34,47 рублей. В месяц эта сумма составляет 43,1 тыс. рублей, а в год — 517,1 тыс. рублей, за пять лет — 2,59 млн рублей. Стоимость автомобиля Exeed TXL в исследуемой комплектации Flagship составляет 4,26 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
До этого стало известно, что в России стартовали продажи обновленного кроссовера Exeed LX.
Новинка уже поступила дилерам. Эта версия кроссовера получила другой дизайн переднего бампера, решетки радиатора, а также колесных дисков. В машине обновили и салон: в рестайлинговом авто отличаются сиденья, руль и дисплеи.
Если брать автомобиль с передним приводом, то он обойдется в 3,57 млн рублей, с полным — в 3,9 млн рублей.