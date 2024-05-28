В Узбекистане, чтобы купить кроссовер Kia Sonet, нужно ждать полгода

Этой весной на заводе ADM Jizzakh (в городе Джизак) стартовал выпуск прошлого поколения этого вседорожника. Проектная мощность производственной линии составляет 100 000 автомобилей ежегодно. На предприятии локализованы сварка, окраска и сборка.

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В Узбекистане собирается бензиновая версия со 113-сильным 1,5-литровым атмосферным мотором, для которого доступны «механика» или вариатор. В итоге, модель мгновенно стала хитом продаж: как отмечает издание «Автострада», заказанные сейчас машины клиенты получат не раньше ноября.

В базовой комплектации автомобиль длиной 4120 мм стоит 199 900 000 сумов (1 395 000 рублей по текущему курсу). В начальный вариант включены фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, светодиодные задние фонари и простой кондиционер.

Между тем, в стране начались ценовые войны между марками, и причина тому — появление «Сонета». Например, марка Chevrolet объявила скидки на вседорожник Tracker. В начальной комплектации модель теперь предлагается дилерами за 206 422 880 сумов или 1 474 000 рублей.

Между тем, в Узбекистане передумали прекращать выпуск Chevrolet Lacetti. Изначально планировалось, что последнюю партию седанов соберут до конца апреля, но конвейер продолжает работать, пишет ташкентский портал Autostrada. Представители UzAuto подтверждают этот факт.