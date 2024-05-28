Вот что получается, когда кузов Land Rover Defender ставят на шасси от Jeep Wrangler

Вы когда-нибудь смотрели на Land Rover Defender и думали: «Было бы намного лучше, если бы он был построен на шасси Jeep Wrangler»? Нет? Мы тоже не думали. Но это не значит, что не найдётся того, кто решит, что это была бы отличная идея. Так на свет появился этот Defender, созданный на шасси Jeep JK Wrangler, и вдобавок оснащенный двигателем LS3 V8 от GM.

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Он называется Blackbridge Motors Defender 110 Mark IV. Созданный на заказ внедорожник сочетает в себе очарование Defender с современной технической начинкой, включая модифицированное шасси Jeep Wrangler и удлиненную колесную базу.

В основе Mark IV лежит 6,2-литровый LS3 V8 мощностью 425 лошадиных сил от GM Performance. Он сочетается с компонентами трансмиссии General Motors, включая шестиступенчатую автоматическую коробку передач и раздаточную коробку. Есть альтернатива в виде LT1 V8 мощностью 450 л.с. с восьмиступенчатым «автоматом» или шестиступенчатой ​​​​механической коробкой передач.

Рестомод может похвастаться усиленными мостами Dana HD, тормозной системой с гидроусилителем Wilwood и специальными амортизаторами Fox.

В салоне использованы материалы премиум-класса. На полу появилось покрытие от Cilewich, а кремово-белая кожаная обивка добавляет нотку элегантности. Современные удобства, в том числе 9-дюймовый сенсорный дисплей, сочетаются с аналоговыми приборами.

Базовая стоимость lackbridge Motors Defender 110 Mark IV составляет 169 950 долларов (~15,6 млн рублей).