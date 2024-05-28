В Россию прибыли первые «евроавтобусы» МАЗ нового поколения

Летом 2019 года Минский автозавод представил модель МАЗ-303266, которая была изначально ориентирована на экспортные продажи (её даже называли «евроавтобусом»). Новинка получила дизельный двигатель Mercedes-Benz, автоматическую коробку передач ZF и другие компоненты иностранного происхождения.

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Но когда против белорусских производителей стали вводить санкции, от использования агрегатной базы европейских брендов пришлось полностью отказаться, напоминает издание «Автобизнес». Поэтому компании пришлось искать новых поставщиков двигателей, коробок передач, передних осей и портальных ведущих мостов.

Два «импортозамещённых» автобуса МАЗ приобрёл Челябинский трубопрокатный завод: с этой передачи техники начинаются серийные поставки коачей третьего поколения российским клиентам – прокомментировал событие заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники МАЗ Владимир Дормаш.

Добавим, что новинка отличается весьма нетривиальным дизайном. По замыслу авторов образа, силуэт крыши должен напоминать зубра, которыми знаменита белорусская земля. Также стоит отметить большую площадь остекления, современную оптику и широкие входные группы.

Кстати, Минский автозавод похвастался ажиотажным спросом на свои автобусы: за первый квартал 2024 года компании удалось выпустить рекордное количество пассажирской техники.