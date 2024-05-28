Состоялся анонс старта продаж 4-местной версии вэна Voyah Dreamer

В компании Voyah сообщили, что премьера Dreamer Private Customized Edition состоится в рамках автосалона в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао 1 июня 2024 года.

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Отличительной чертой Private Customized Edition является четырёхместный салон с раздельными креслами сзади, обладающих широким опционалом по настройкам и подставкой для ног. Для "випов" доступны уникальная аудиосистема с выдвигающимися динамиками, холодильник, панорамная крыша с функцией "звёздное небо", большой экран.

Силовая установка новинки пока не анонсирована. Обычный Voyah Dreamer доступен в вариантах EV и PHEV. Модель PHEV оснащена турбированным ДВС 1.5 литра и двумя электродвигателями, суммарная отдача системы - 571 л.с., автономность - до 1231 км по циклу CLTC. Электрический минивэн укомплектован 435-сильной двухмоторной установкой (620 Нм) и может проезжать до 650 км.

Цена на новинку также пока не известна. Voyah Dreamer Private Customized 2022 года оценивается в 639 900 юаней (7,8 млн рублей). В Китае VIP-версия минивэна конкурирует с Denza D9 Pioneer Edition и Zeekr 009 Glory Edition.

В России цена на Voyah Dreamer начинается от 7,51 млн рублей, от 8,79 млн рублей за электрическую версию и от 15 млн рублей за гибридный вариант First с 4-местным салоном.

Ранее "РГ" сообщала, что Voyah готовится к премьере самой дальнобойной версии кроссовера Free.