АвтоВАЗ намерен удвоить производство Lada Vesta

Волжский автозавод планирует в два раза нарастить объём выпуска автомобилей флагманского семейства до 150 тысяч экземпляров. К слову, по итогам 2023-го с конвейеров предприятия сошло 75,1 тысяча машин — это около 20% всех выпущенных предприятием транспортных средств.

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Увеличение объёма производства будет достигнуто, по планам, за счёт расширения моторной гаммы модели. Так, в феврале на АвтоВАЗе стартовал серийный выпуск автомобилей, оснащённых 1,8-литровым двигателем с отдачей 122 лошадиные силы, а также автоматической коробкой передач.

Новые агрегат получили все машины семейства, в том числе седан, универсал SW и их Cross-версии.

В период с января по апрель 2024 года на российском рынке было реализовано 36 976 автомобилей Lada Vesta. При этом в прошлом году своих владельцев нашли только 1 418 машин. Стоит отметить, что производство флагмана возобновилось в Тольятти в марте 2023-го, после завершения переноса производства с завода в Ижевске.

Ранее стал известно, что АвтоВАЗ перенёс сборку пикапов Lada Granta на новое производство. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, которого сопровождал исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов, посетили территорию бывшего Опытно-промышленного производства автогиганта. Там теперь будут выпускать автомобили ВИС — это, в первую очередь, полурамные пикапы на базе «Гранты».

Тем временем FAW прокомментировал проект сборки машин на бывшем заводе Nissan. В июне 2023 года АвтоВАЗ представил на Петербургском экономическом форме кроссовер Lada X-Cross 5. Новинка представлял собой переименованный китайский FAW Bestune T77. Машину планировалось начать выпускать крупноузловым методом на мощностях бывшего завода Nissan, но амбициозный проект по неизвестным причинам оказался заморожен.