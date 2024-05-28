Tesla с новой прошивкой нарушает ПДД

Электромобиль Tesla, получивший обновленную прошивку V12.3.6 автопилота Full Self-Driving, ездит не по правилам. Машина объезжает пробку по правой полосе и вклинивается в левый ряд через сплошную линию, передает Habr.com.

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На видео, опубликованном в интернете, можно увидеть, что скорость движения электромобиля была небольшой. Вместе с тем машина игнорировала часть дорожной разметки. Сообщается, что на видеоролике показан водитель.

Электромобилю Tesla в режиме автопилота Full Self-Driving (FSD) ранее не удалось заметить поезд. Машина не замедлилась перед переездом с опущенным шлагбаумом. Водитель в последний момент успел нажать на тормоз и свернул с дороги на обочину. Инцидент произошел в США, на дороге был туман, но все объекты впереди различались нормально.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Tesla решила ускорить запуск более доступных моделей электрокаров. Таким образом она пытается бороться с падением спроса на машины, писало издание. Как отмечалось, фирма готовится к запуску производства новых моделей уже в 2024 году.