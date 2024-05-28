Avatr 07 от Changan готовится к старту продаж: кроссовер показался на новых фото

Паркетник предложат в виде гибрида или электрокара. Полноценную премьеру модель может справить уже в июне.

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Первые фото нового кроссовера марки Avatr без камуфляжа выложили в Сеть пару недель назад. Теперь же опубликованы свежие фирменные изображения, на которых запечатлен паркетник, окрашенный в насыщенный фиолетовый цвет. А вдобавок китайские профильные медиа растиражировали шпионский снимок интерьера. К слову, прежде китайцы прочили кроссу имя Avatr 15, однако сам бренд решил присвоить новинке индекс 07. Ну и напомним, что марка является совместным проектом компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и IT-гиганта Huawei. Avatr 07 станет третьей и самой доступной моделью в гамме: паркетник присоединится к кросс-фастбеку Avatr 11 и седану Avatr 12.

Внешность выполнена в фирменном стиле бренда, его главная характерная особенность – мудреная головная оптика. Кроссовер Avatr 07 также получил выдвижные ручки дверей и крупные колеса, задние фонари сделали в виде раздельных тонких полосок. Опционально предусмотрены лидар и камеры вместо привычных наружных зеркал. А еще «семерка» имеет полноценный пятидверный кузов, тогда как у Avatr 11 крышка багажника поднимается без заднего стекла (как у седана). Длина Avatr 07 равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, размеры Avatr 11: 4880/1970/1601 мм, расстояние между осями – 2975 мм.

Внутри «семерка» тоже подражает остальным моделям марки. Тут приплюснутый руль и двухэтажный тоннель с двумя площадками для беспроводной зарядки, по центру установлен большой дисплей. Мультимедиа – с операционной системой Harmony от Huawei.

Кроссовер Avatr 07 уже сертифицирован китайским Минпромом. Согласно его документам, модель предложат в виде гибрида или электрокара (Avatr 11 и Avatr 12 – это только «электрички»). В состав установки гибридной «семерки» вошел бензиновый турбомотор 1.5 (работает в режиме генератора), у такого паркетника две модификации: с 314-сильным электромотором на задней оси и двухмоторным полным приводом, суммарная отдача второго варианта – 492 л.с. Чисто электрический кросс также будет доступен как с задним (343 л.с.), так и с полным приводом (598 л.с.). О батареях информации еще нет.

Китайские СМИ ждут полноценную презентацию Avatr 07 в июне. Предполагаемая стартовая цена – 200 000 или 250 000 юаней (примерно 2,4 млн или 3 млн рублей по актуальному курсу). Avatr 11 2024 модельного года стоит от 300 800 юаней (около 3,7 млн рублей).

Отметим, в России модели Avatr тоже присутствуют – силами местных партнеров. При этом не исключено, что впоследствии компания Changan выведет бренд на наш рынок официально. Между тем ранее Kolesa.ru испытал электрокросс Avatr 11, все подробности – в нашем материале.