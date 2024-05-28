В России появились первые однодневные полисы ОСАГО для такси

Однодневные полисы ОСАГО станут доступны водителям такси в приложении Яндекс Про - это первое краткосрочное страхование ОСАГО на российском рынке. Через Яндекс полисы предоставит Ренессанс Страхование.

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Цена краткосрочного полиса в первое время будет единой для всех водителей - около 100 рублей в день. Затем стоимость будет пересчитываться каждые две недели. Страховая компания с согласия таксиста будет использовать данные о его манере вождения, показателях аварийности и других риск-факторах.

"Благодаря нашей собственной технологии, основанной на многофакторной скоринговой модели, мы формируем честную цену на ОСАГО для таксистов, обеспечивая максимальное количество водителей доступными страховыми продуктами",

- отметила генеральный директор Группы Ренессанс страхование Юлия Гадлиба.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что краткосрочные полисы ОСАГО помогут решить проблему страхования для всех таксопарков и водителей, в том числе, самозанятых:

"В сентябре вступил в силу закон о такси, который ужесточил требования по покупке дорогостоящего специализированного ОСАГО, - пояснила Ирина Зарипова. - Как показывает практика, не каждая страховая компания соглашается продавать специализированный ОСАГО, аргументируя отказы высокой аварийностью в такси. Хотя, по данным МВД, водители такси реже становятся виновниками ДТП, чем любые другие водители легкового транспорта".

В прошлом таксистам был доступен только годовой полис ОСАГО. В марте 2024 года вступили в силу поправки, которые разрешили покупать страховку сроком от 1 дня до 3 месяцев. Таким образом, у водителей появилась возможность выбирать между обычным и краткосрочным ОСАГО.

"Короткие полисы существенно упрощают жизнь тем, для кого такси - это не основной вид деятельности, кто работает, например, один-два раза в неделю на своем автомобиле, - заявляет коммерческий директор Яндекс Такси Иван Запольский. - Кроме того, они помогают таксопаркам распределить расходы равномерно в течение года, например, не платить за страховку, если машина в ремонте". "Введение краткосрочных полисов - первый результат совместной работы страховой и транспортной отраслей, которую мы начали еще в прошлом году,

- напоминает представитель рабочей группы агрегаторов такси при РСПП.