АвтоВАЗ анонсировал мировую премьеру новой Lada Iskra

Компания АвтоВАЗ анонсировала мировую премьеру новой Lada Iskra. Она состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Дебют новинки пройдет 5 июня в 13:00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции Lada. Об этом говорится в официальном сообщении АвтоВАЗа, поступившем в редакцию "Российской газеты".

Официально подтверждено, что Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", которое займёт место между Lada Granta и Vesta. В его состав войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

"Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров", - рассказали в компании.

Ранее "РГ" публиковала изображения каждой из новинок.

Lada Iskra была спроектирована на иностранной платформе CMF-B в эпоху сотрудничества АвтоВАЗа и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Для обеспечения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы.

Старт серийного производства модели запланирован на начало 2025 года.