Австралийцы провели краш-тесты китайских кроссоверов и выявили их слабые места

Три модели, Tank 500, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max, испытали по австралийской методике ANCAP — в тестах приняли участие автомобили для рынков Австралии и Новой Зеландии. Все три заработали максимальные пять звезд, однако специалисты по безопасности выявили их слабые места. Например, выяснилось, что в определенных обстоятельствах водитель в кроссоверах Сhery недостаточно защищен и может получить серьезные травмы. У Tank 500 дела обстоят лучше.

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Начнем с Сhery Tiggo 7 Pro, у которого австралийцы выявили две проблемы. Первая проявилась при фронтальном ударе о деформируемый барьер на скорости 50 километров в час с 50-процентным перекрытием, имитирующим столкновение со встречным автомобилем. В этой ситуации водитель рискует получить серьезную травму грудной клетки. Вторая проблема аналогичная — недостаточная защита водителя при ударе о столб.

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Все вышеописанное характерно и для Chery Tiggo 8 Pro Max, отмечают в ANCAP, однако полноценных испытаний этой модели они не проводили — ограничились лишь тестами безопасности пешеходов и работы ассистирующих систем. Согласно сайту организации, этот кроссовер заработал 88 процентов за защиту водителя и пассажира спереди, 87 процентов за защиту пассажира-ребенка, 79 за защиту пешехода и 86 процентов за работу электронных ассистентов.

Tank 500 справился с испытаниями лучше. Оценки у рамного внедорожника следующие: 85 процентов за безопасность водителя и переднего пассажира, 93 процента за безопасность ребенка, 81 процент за безопасность пешехода и 84 процента — за работу ассистирующей электроники.

Слабым местом «пятисотого» оказался удар о столб: в такой ситуации водитель может получить травму грудной клетки, но уровень опасности оценен как средний. Такой же уровень опасности отмечен и для грудной клетки пассажира на втором ряду при ударе о неподвижный барьер.