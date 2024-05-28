ГАЗ впервые представил серийные модификации "Соболь NN 4х4" и "Валдай 12"

Как рассказал "Российской газете" руководитель пресс-службы ГАЗ Николай Марков, компания впервые представляет серийные исполнения "Соболь NN 4х4" и "Валдай 12". На стенде компании на выставке EXPO демонстрировались полноприводная модификация цельнометаллического фургона "Соболь NN".

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В прошлом году мы показывали эти две машины в опытном, предсерийном исполнении. Сейчас мы их буквально сняли с конвейера и выставили на нашем стенде. Продажи начнутся в ближайшее время. Формируется парк машин для дилеров, ведутся переговоры с надстройщиками, чтобы они начинали процесс сертификации, а машины вышли на рынок уже во всеоружии.

"Соболь NN 4x4" получил оригинальный передний модуль, включающий подрамник, редуктор и независимую пружинную подвеску. Новая раздаточная коробка сделана с прямой передачей на задний мост, отключаемым передним приводом и планетарным понижающим редуктором. Предусмотрено два варианта двигателя - 2,8-литровый дизельный или 2,7-литровый бензиновый. Трансмиссия - фирменная 6-ступенчатая "механика".

Что касается опций для нового полноприводного "Соболь NN", они были здесь изначально, когда в 2022 году дебютировала заднеприводная версия модели. Для "Соболь NN 4х4" также подогреваются сиденья кабины, зеркала, есть предпусковой подогреватель, есть подогреваемые фильтры - все это в машине есть по умолчанию. Из новшеств теперь добавляются подогреваемый руль, впервые появился климат-контроль. Появились также передние и заводские парктроники, а также радары системы контроля слепых зон, также ранее недоступные. Летом появится система контроля давления в шинах", - рассказал "РГ" Марков.

"Валдай 12" - это среднетоннажные машины с грузоподъемностью от 7,6 до 8 тонн. Двигатель - ЯМЗ-535. Этот силовой агрегат способен развивать до 240 л. с. Но для "Валдай 12" выбрали форсировку в 190 л.с. Коробка передач - это шестиступенчатая "механика" производства Горьковского автомобильного завода.

Для серийных исполнений "Валдай 12" готовится множество надстроек. Только у себя (на мощностях ГАЗа - "РГ"), на производстве спецтехники ГАЗ разработал фургонную группу (промтоварные, изотермический фургоны), сейчас идет работа над европлатформой со сдвижными шторками. На Саранском заводе автосамосвалов готовят бортовую платформу с КМУ, эвакуаторы разных типов, цистерны, самосвалы.

На вопрос о ценах Николай Мароков ответил: