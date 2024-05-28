Эксперты сравнили средний возраст автомобилей в США и России

Средний возраст автомобилей на дорогах США оказался ниже, чем в России. К такому выводу пришел портал «Авто Mail.ru».

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Отмечается, что в текущем году средний возраст машин в США достиг рекордной отметки в 12,6 года, что на два месяца больше, чем по статистике за 2023 год. По словам аналитиков S&P Global Mobility, американский автопарк стареет уже несколько лет подряд.

Портал со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» пишет, что в России в 2024 году средний возраст легковых автомобилей достиг 15,2 года, что стало рекордом. Данный уровень на 2,6 года превышает по возрасту автопарк США. Подчеркивается, что автомобили российских брендов являются самыми «старыми» в РФ. Также более возрастными, чем в целом по РФ, оказались автомобили марок из Японии. Их показатель составил 16,4 года, говорится в публикации.

Ранее сообщалось о запуске компанией «Автомобильные технологии» продаж Citroen С5 Aircross. Их производитель начал выпускать в конце марта. Цена машины - 4,3 млн рублей.