Российская ГИБДД сменила название

ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России. ТАСС

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — уточнил он. Газета.Ru

ГАИ была переименована в ГИБДД в 1998 году. Тогда, по мнению инициаторов, новое название точнее отражало суть деятельности ведомства. В 2022 году в указ президента были внесены изменения, согласно которым наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными. Говорит Москва