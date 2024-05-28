Глава ГАИ пообещал "подчистить камеры"

Госавтоинспекция (ГАИ) намерена убрать с российских автодорог ненужные камеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

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По его словам, сегодня на дорогах РФ установлены порядка 29 тыс. камер. Черников подчеркнул, что на этих участках аварийность заметно ниже. Однако он добавил, что ГАИ жестко подходит к правилам установки устройств.

«Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП», — сказал Черников.

С 1 сентября текущего года в РФ вступит в силу закон о новых требованиях к фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Предполагается, что это в два раза сократить число камер на трассах.

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До этого Черников заявил, что перечень лекарств, якобы запрещенных для водителей транспортных средств, является недостоверной информацией.

«В сети появился вброс», — утверждает руководитель ведомства.

По словам Черникова, в указанном списке фигурируют 74 лекарственных наименования, в том числе, от сердца и от аллергии, употребив которые, якобы нельзя садиться за руль. Начальник ГАИ лично позвонил главе министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко и обговорил резонансный вопрос. В итоге Черников отметил, что ориентироваться на данный список не стоит.