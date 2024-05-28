В ГАИ прокомментировали информацию о «запрете» лекарств для водителей

Информация о том, что водителей начнут лишать прав за употребление лекарств из ранее опубликованного перечня нежелательных для водителей препаратов является вбросом, список носит информативный характер. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, передает Autonews.ru.

Он напомнил, что ранее Минздрав предоставил перечень лекарств, при приеме которых запрещается управление транспортными средствами. В него попало более 200 препаратов, в том числе корвалол, афобазол и корень солодки. Многие водители поняли список буквально — тех, кто употребит лекарства, указанные в нем, ГИБДД может лишить прав.

«Я позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. А он сказал, что Минздрав опубликовал опровержение всего, что есть», — отметил Черников.

По его словам, в ведомстве указали, что перечень носить лишь информативный характер.