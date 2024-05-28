Mazda отзывает CX-90 2024 из-за риска внезапного торможения

Владельцы новой Mazda CX-90 2024 года должны быть особенно внимательны, поскольку у этого кроссовера обнаружена серьёзная проблема, которая может вызвать внезапное торможение. Производитель уже объявил об отзыве этих автомобилей в США из-за неисправности автоматической системы торможения.

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По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), система может ошибочно реагировать на некоторые объекты, такие как отражения, и активировать тормоза при скоростях от 16 до 24 км/ч. Это повышает риск аварии, поскольку следующие сзади автомобили могут не успеть вовремя затормозить, несмотря на работающие стоп-сигналы, сообщает SPEEDME.RU.

Проблема связана с ошибкой в программировании модуля управления автомобилем (VCM), который будет обновлен дилерами Mazda для устранения неполадки. Отзыв затрагивает почти 10 тысяч автомобилей, при этом процент возможных дефектов составляет около одного процента.

Mazda столкнулась с этой проблемой в начале 2023 года и пыталась устранить её с помощью программных обновлений. Однако, после продолжающихся жалоб, было решено провести полномасштабный отзыв. На сегодняшний день сообщений о ДТП или травмах, связанных с этой проблемой, не поступало. Владельцы будут уведомлены до 17 июля 2024 года и смогут бесплатно обновить программное обеспечение VCM в сервисных центрах Mazda.