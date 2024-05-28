В ГАИ задумались об эффективности дорожных камер

В Госавтоинспекции задумались о способах повышения эффективности комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений. В частности, по словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова, в ближайшее время неэффективные устройства будут перенесены на аварийные участки дорог.

«Мы, конечно, очень жёстко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые чётко определены. Я уверен, что мы ещё не только подчистим те камеры, которые, скажем так, неэффективно работают, но и сумеем их непосредственно перевести на те участки, где сегодня это крайне необходимо — где совершаются ДТП», — отметил Черников.

Он подчеркнул, что сегодня на российских дорогах установлено порядка 29 тысяч дорожных камер. И, как правило, в местах их установки замечается снижение аварийности.

Черников также напомнил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступает проект постановления Минтранса, в котором содержатся требования к местам установки комплексов фиксации нарушений ПДД, а также устанавливает единые требования к согласованию монтажа, расстоянию от предупреждающих знаков до самой камеры.

Ранее инспекторов призвали проверять показания дорожных камер перед отправкой штрафов. По мнению экспертов, запрет на использование передвижных комплексов фотовидеофиксации ПДД не решит проблему вынесения ошибочных «писем счастья». Однако ситуацию с вынесением несправедливых штрафов, по мнению разработчика соответствующего ГОСТа Григория Шухмана, может исправить отмена принципа «нет повода не доверять показаниям».