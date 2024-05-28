Автоинспекторы по камерам выявляют таксистов без техосмотра

Сотрудники Госавтоинспекции выявляют по камерам фотовидеофиксации водителей такси, которые не прошли вовремя техосмотр. Об этом сообщил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ.

"Таксисты должны проходить техосмотр не как простые физические лица. <...>. Если машина включена в перевозочную деятельность такси, или вообще включена в перевозочную деятельность, например автобус, то мы должны понимать, что это транспортное средство должно подходить техосмотр ежегодно или по истечению срока - раз в полгода. Если оно не проходит, то не должно быть допущены. Существующая система камер фотовидеофиксации помогает это выявлять, поэтому контроль осуществляется существенный", - сказал он.

Черников подчеркнул, что есть люди, которые не за безопасность радеют, а за деньги, экономика переламывает существенно безопасность. Также он отметил, что под пристальным вниманием автоинспекторов оказываются водители, в том числе такси, которые имеют 50 и более штрафов.