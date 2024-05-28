Путин назвал "передергиванием фактов" упреки США о перепроизводстве авто в КНР

США "передергивают факты" и нарушают рыночные принципы, предъявляя обвинения в адрес китайского автопрома. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит в Узбекистан.

Он напомнил об обвинениях Минфина США, "что китайцы слишком много производят автомобилей".

"Я не думаю, что министр финансов Соединенных Штатов неграмотный человек. Просто это передергивание фактов", - считает Путин.

"Что такое перепроизводство? Если мы живем в условиях рынка, то рынок регулирует, перепроизводство или нет. Покупают - да еще и производится с прибылью - значит, никакого перепроизводства нет. А как другую сторону заставить прекратить производство, - указал президент РФ. - С помощью силы, санкций". "И так пытаются действовать по всему миру", - заключил он.