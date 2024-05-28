Представлен первый в истории гибридный Porsche 911

Установка T-Hybrid, в состав которой вошли «оппозитник» 3.6 с электрическим турбокомпрессором и интегрированный в коробку передач электромотор развивает 541 лошадиную силу и 610 Нм крутящего момента. С ней рестайлинговый 911 Carrera GTS разгоняется с места до ста за три секунды ровно, но при этом выбрасывает в воздух меньше углекислого газа, чем 480-сильный предшественник.

Компания Porsche представила очередную эволюцию модели 911. И, пожалуй, главная новость — появление гибридного Carrera GTS с новой установкой T-Hybrid на базе «оппозитника» 3.6. Двигатель оснащен электрическим турбокомпрессором (15 л.с.). Еще один электромотор (54 л.с., 150 Нм) интегрирован в коробку-«робот» PDK. Оба питает легкая и компактная 400-вольтовая батарея емкостью 1,9 киловатт-часа, по габаритам и массе сопоставимая с обычным 12-вольтовым аккумулятором.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Mansory построила инфернальный кабриолет Porsche 911

Комбинированная отдача гибридного 911 Carrera GTS в кузове 992.2 составляет 541 лошадиную силу и 610 Нм крутящего момента, на 61 силу больше, чем у предшественника. С места до ста спорткар разгоняется за три секунды ровно. Для сравнения: дореформенный 911 Carrera 4 GTS с мотором 3.0 (480 л.с., 570 Нм) достигает первой «сотни» через 3,3 секунды, а 911 GT3 RS требуется 3,2. Максимальная скорость бензоэлектрического купе — 312 километров в час.

© Porsche

© Porsche

Porsche 911 Turbo S получил 790 лошадиных сил и «утиный хвост»

Уже с завода 911 Carrera GTS оснащен полноуправляемым шасси (между прочим, впервые в истории Porsche), активными стабилизаторами PDCC и адаптивной подвеской PASM с занижением на 10 миллилитров. Фары матричные, опять же впервые, и за доплату их можно заменить на блоки HD matrix LED, как у Cayenne. Гибрид отличают увеличенные передние воздухозаборники с подвижными заслонками и специфическая выхлопная система. Плюс для него предлагают комплект колес с углепластиковыми лезвиями, которые должны снизить сопротивление воздуху. В списке опций — аэродинамический кит с другим бампером и фиксированным антикрылом.

© Porsche

С обновлением 911 также обзавелся кнопкой запуска двигателя и полностью цифровой «приборкой» диагональю 12,6 дюйма. А 911 Carrera вдобавок получил модернизированный битурбомотор 3.0. Агрегат снабдили интеркулером от 911 Turbo и турбокомпрессорами от старого 911 Carrera GTS, что позволило поднять мощность до 394 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Обновленный 911 Carrera ускоряется до «сотни» за 4,1 секунды (3,9 с — с пакетом Sport Chrono) и достигает 294 километров в час. Улучшение по сравнению с предшественником: 0,1 секунды и 1 километр в час. В Германии 911 Carrera стоит от 128 700 евро, 911 Carrera GTS — от 170 600.