В России начались официальные продажи седанов MG5. Об этом сообщает пресс-служба представителя бренда «Мир-Дистрибьютор». На сегодняшний момент полностью завершил процесс получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель.

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Длина машины составляет 4601 мм, колесная база — 2680 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. и механической или девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Объем багажника составляет 512 л.

MG5 в России предлагается в трех комплектациях: Comfort MT, Comfort CVT, Deluxe CVT. В зависимости от комплектации модель оснащается такими опциями, как датчик давления в шинах, 6 подушек безопасности, задний парктроник, камеры с обзором на 360 градусов, сиденья с электрической регулировкой в шести направлениях, бесключевой доступ, светодиодные фары головного цвета.

Цена MG5 с учетом маркетинговых акций составляет 2 млн рублей за базовую версию. Гарантия на автомобиль — 3 года или 100 тыс. километров пробега.

Также в третьем квартале 2024 года на российском рынке начнутся продажи лифтбэков MG6.

До этого стало известно, что на российском рынке появится новый пикап Foton Tunland V9.

Длина автомобиля составляет 5617 мм, ширина — 2090 мм, высота — 1955 мм. Tunland V9 оснащен 48-вольтовой гибридной силовой установкой с дизельным двигателем Aucan собственной разработки мощностью 163 л.с., с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой BorgWarner. Привод — полный. Дорожный просвет равен 240 мм.