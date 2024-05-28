Giannini превратилА Fiat 500 в суперкар за 13 млн рублей

Giannini Automobili вновь поражает автомобильный мир, представив Giannini Spettacolo — спортивный автомобиль, созданный на базе Fiat 500. Цена новинки составляет 144 тысячи долларов, что в пересчете на рубли равно примерно 13 миллионам. Как сообщает SPEEDME.RU, количество машин ограничено: будет выпущено только 200 экземпляров.

© gianninispettacolo.it

Сердце Spettacolo — 1,4-литровый турбомотор мощностью 247 лошадиных сил, что превышает мощность любого стандартного варианта от Abarth. С массой в 985 кг машина способна разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд, а её максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Производство ведется на территории бывшего завода Pininfarina в Турине, под эгидой Impero и Groupo Maestri. Внешние изменения включают новую решетку радиатора, большие воздухозаборники, сплиттер, алюминиевый капот с вентиляционными отверстиями и двери, которые открываются вверх. Интерьер автомобиля украшен карбоновыми монококовыми сиденьями, усиливающими спортивный характер Spettacolo.

Компания предлагает клиентам возможность персонализации автомобиля через официальный сайт, где можно выбрать цвета и декоративные элементы. Giannini Automobili, известная своими модификациями Fiat с начала XX века, подтверждает своё возвращение в автоспорт участием в чемпионате Time Attack Italia в следующем году. Принимаются заказы на Giannini Spettacolo, но из-за ручного производства каждого экземпляра клиентам придется ожидать доставку около пяти месяцев.