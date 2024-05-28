Новый электрокар BMW i4 стал мощнее с полным приводом

BMW объявила о запуске обновленной версии своего электромобиля i4, который теперь доступен в исполнении xDrive40 с полным приводом. Эта модель занимает нишу между базовой версией eDrive40 и топовой M50 xDrive, предлагая усиленные характеристики с двумя моторами общей мощностью в 401 лошадиную силу и крутящим моментом 600 Нм, сообщает SPEEDME.RU.

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Дизайн автомобилей также обновлен: улучшенные фары теперь делают автомобили еще более узнаваемыми. Стоимость базовой модели i4 eDrive35, оснащенной аккумулятором на 66 кВт-ч и дальностью пробега до 483 км, возросла на 363 евро, начиная от 59 728 евро (5,75 млн рублей). Модель eDrive40, с мощностью 340 л.с. и аккумулятором на 80,7 кВт-ч, теперь оценена в 63 358 евро (6,1 млн рублей) и предлагает дальность пробега до 590 км. Новый i4 xDrive40 может похвастаться запасом хода в 548 км и стоит 65 899 евро (6,35 млн рублей), предлагая дополнительные 61 лошадиную силу по сравнению с версией eDrive40 и полный привод.

Версия i4 M50, самая мощная в линейке, теперь имеет мощность 544 л.с. и стоимость 77 999 евро (7,5 млн рублей), что на 1210 евро дороже предыдущего прайса. Цены, указанные на новую линейку BMW i4, пока не подтверждены официально и базируются на данных из зарубежных источников. Несмотря на это, обновленные модели обещают привлечь внимание любителей электрических авто благодаря улучшенной производительности и новым технологическим решениям.