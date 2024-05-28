Новый ход Porsche: из воздуха в топливо

Porsche продолжает инновационные исследования в области экологически чистых технологий, разработав устройство для захвата углекислого газа прямо из атмосферы. Этот новый патент позволяет автопроизводителю использовать углерод для создания синтетического топлива, подобного бензину, сообщает SPEEDME.RU.

© porsche.com

Преимущество такого топлива заключается в его углеродной нейтральности — при сгорании оно не увеличивает уровень углерода в атмосфере. Система Porsche осуществляет захват углекислого газа и его последующий синтез с водородом, результатом чего становится производство углеводородов.

Отличительной чертой предложенной технологии является ее эффективность и минимизация потребления воды. Используя влагу из очищенного воздуха, устройство снижает зависимость от внешних источников воды, что делает процесс более экономичным. Если разработка Porsche достигнет коммерческого внедрения, это может значительно снизить затраты на синтетическое топливо для потребителей и предоставить автомобильной промышленности устойчивое решение для сохранения двигателей внутреннего сгорания в условиях строгих экологических норм.