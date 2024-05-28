Фанаты требуют вернуть V6 для Toyota Camry

Фанаты Toyota Camry выступили с инициативой возврата двигателя V6 в линейку моделей 2026 года, выразив свое недовольство текущим направлением бренда, которое предусматривает переход к гибридным силовым агрегатам. Петиция, запущенная Эндрю Хуинь, уже привлекла внимание и поддержку более 100 единомышленников на платформе Change.org, сообщает SPEEDME.RU.

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В тексте петиции говорится, что автолюбители не против гибридов, но желают,, чтобы Toyota также предложила традиционную модель с мощным V6. В комментариях к петиции множество водителей выразили свою поддержку, подчеркнув желание возвращения мощного и надежного двигателя.

Toyota Camry ранее оснащалась 3,5-литровым V6, который развивал 301 лошадиную силу и 267 Нм крутящего момента, обеспечивая ускорение до 100 км/ч за 5,8 секунды. Новая гибридная версия Camry также показывает хорошие результаты, однако не достигает той производительности, которую предоставлял двигатель V6.

Хотя вероятность возвращения V6 в линейку Camry кажется невысокой из-за общемировой тенденции к сокращению объема двигателей и переходу к более экологичным технологиям, Toyota может рассмотреть возможность выпуска мощной гибридной версии. Например, в модели Crown используется турбированный 2,4-литровый двигатель с мощностью 340 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды, что может стать достойной альтернативой.