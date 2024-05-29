КамАЗ представил бюджетную версию своего флагмана

В первую очередь, модель 54902 отличается от флагманского 54901 более компактной кабиной — меньшей высоты, более узкой и с одним спальным местом вместо двух. Такой формат удобен для региональной эксплуатации на сравнительно коротком плече, когда топовый кабинный модуль избыточно велик.

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Известно, что «регионал» оснащается 400-сильным мотором, а полная масса буксируемого полуприцепа составляет 36 250 кг. Для сравнения, старшему брату — тягачу 54901 — полагается более мощный агрегат отдачей 482 силы, хотя масса полуприцепа даже меньше — 34 850 кг.

Под кабиной новинки, как выяснила редакция Quto, скрывается не 13-литровым турбодизель КамАЗ, а менее крупный мотор, который прежде носил марку Cummins. Но так как американская компания покинула российский рынок, теперь челнинский автогигант делает такие двигатели самостоятельно.

Добавим, что КамАЗ активно развивает новое семейство К5. Уже готовы несколько самосвалов, притом самого популярного формата — 6х4 и 8х4, которым вскоре компанию должны составить развозной грузовик, трёхосный региональный тягач и другие модификации.

Кстати, на новые грузовики КамАЗ ввели гарантию на 450 000 километров. Но расширенные гарантийные условия действуют только при выполнении определённых условий.