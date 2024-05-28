Ferrari создаст водородный суперкар с водородным топливным элементом

Ferrari вновь привлекла внимание своим инновационным подходом, запатентовав уникальную конструкцию для водородного топливного элемента. Это новшество позволяет сохранить фирменные черты суперкаров бренда — аэродинамику и динамику вождения, сообщает SPEEDME.RU.

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Разработка предусматривает размещение топливного элемента на месте традиционного двигателя внутреннего сгорания, например, как в модели F8 Tributo, что обеспечивает оптимальное расположение центра тяжести — в середине и ближе к дну шасси. Конструктивные особенности топливного элемента дают возможность снизить высоту автомобиля, улучшив тем самым его аэродинамические характеристики.

Угловое размещение элемента способствует эффективному отводу воздуха, благодаря чему он также выполняет функцию аэродинамического устройства. Компания активно исследует возможности использования моторов, встроенных в ступицы колес, что позволяет экономить пространство и повышает общую эффективность транспортного средства.

Исследования Ferrari также включают разработку водородных двигателей внутреннего сгорания, что подтверждает стремление компании изучить различные альтернативные технологии для своих будущих моделей. Несмотря на то, что в настоящее время Ferrari продолжает выпускать свои знаменитые атмосферные двигатели V12, новый патент на топливный элемент на водороде демонстрирует приверженность бренда к подготовке к будущим экологическим инновациям.