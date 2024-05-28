Универсал Audi RS 4 Avant получил более мощную юбилейную спецверсию

Такую особенную пятидверку немецкой марки выпустят лимитированным тиражом: партия, предназначенная для европейского рынка, будет насчитывать всего 250 экземпляров.

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Audi представила RS 4 Avant актуального поколения в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Обновление «заряженный» универсал пережил осенью 2019 года: тогда модели поправили экстерьер и салон, однако «начинку» трогать не стали. Весной 2022-го у «сарая» появились версии с прибавкой Competition и Competition Plus, которые позволили увеличить максимальную скорость с 280 до 290 км/ч, а время разгона с места до «сотни» – с 4,1 до 3,9 секунды. При этом мотор остался прежним.

В этом году RS 4 отмечает 25-летие, к этому событию компания приурочила выпуск соответствующей спецверсии – Audi RS 4 Avant edition 25 years. Известно, что такую «горячую» пятидверку выпустят лимитированным тиражом: в общей сложности партия будет насчитывать 250 экземпляров. Причём все эти особые автомобили предназначены только для европейского авторынка.

Главным изменением, которое отличает исполнение edition 25 years от обычного Audi RS 4 Avant, является его «начинка». Под капотом расположен всё тот же битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, однако его отдача была увеличена на 20 «лошадей» и теперь равна 470 л.с. При этом максимальный крутящий момент остался прежним – 600 Нм. Это сделало спецверсию динамичнее: с места до «сотни» такой универсал разгоняется за 3,7 секунды (на 0,4 секунды быстрее по сравнению со стандартным RS 4 Avant). Максимальная скорость новой версии равна 300 км/ч.

Исполнение edition 25 years получило кузов в ярком жёлтом цвете Imola – это отсылка к оригинальному RS4, выпуск которого стартовал ещё в конце прошлого века. Кроме того, эта версия модели доступна в более сдержанных цветах – сером Nardo и чёрном Mythos. Такой универсал также получил глянцевые чёрные вставки, элементы из углеволокна в обвесе, а ещё его лишили рейлингов на крыше.

Салон спецверсии украсили табличкой с номером, расположенной на центральной консоли, жёлтой прострочкой и такого же цвета эмблемами. Стандартные ковшеобразные сиденья RS с карбоновыми спинками имеют чёрную обивку из кожи и алькантары. В качестве опции предлагается замшевая обивка рулевого колеса с усечённым ободом и рычага коробки передач. Ещё доступно новое оформление виртуального щитка приборов: оно имитирует аналоговые циферблаты оригинального RS4.

Спецверсия Audi RS 4 Avant edition 25 years получила керамические тормоза, спортивную выпускную систему, а также койловерами RS с регулировками, настраиваемыми вручную. У лимитированного исполнения подвеска на 10 мм ниже по сравнению со стандартным универсалом (при необходимости с помощью настроек её можно сделать ниже ещё на 10 мм). Такой универсал ещё получил более надёжное крепление заднего подрамника.

Стоит отметить, что аналогичные Audi RS4 Avant edition 25 years изменения силовой установки и шасси получила также спецверсия Audi RS5 Sportback Performance Edition. Её тоже выпустят лимитированным тиражом в 250 экземпляров для старосветского рынка. Цены особенных новинок, которые появятся в продаже в июне, уже известны: стоимость юбилейного универсала равна 142 905 евро (эквивалентно примерно 13,75 млн рублей по текущему курсу), а покупка лифтбека обойдётся в 128 420 евро (около 12,36 млн рублей).