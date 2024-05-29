МАЗ представил концепт гибридного седельного тягача МАЗ-X

Минский автозавод собрал внушительную толпу зрителей в ходе премьеры своей главной новинки на Expo - концептуального гибридного тягача MAZ-X (другое название МАЗ-545000).

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Концепт, отражающий видение магистрального тягача будущего, создан Минским автозаводом совместно с белорусскими компаниями "АМБ-Инжиниринг" и "Универсальная мобильность": первая отвечала за гибридную начинку, вторая - за дизайн кабины.

Новинка построена на основе гибридной платформы, которая включает 7,3-литровый 300-сильный дизель, электрогенератор, литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт·ч, два тяговых 272-сильных электромотора и буферный накопитель с системой рекуперации энергии торможения. Снаряженная масса снижена за счет алюминиевого каркаса кабины с пластиковыми панелями. Грузоподъемность составляет 10,5 тонн. Запас хода на полной заправке такого грузовика достигает 3000 км.

В обтекаемой (коэффициент лобового сопротивления - 0,42) и очень просторной кабине имеется множество встроенных ниш для хранения вещей. Кресло - единственное, как и сдвижная дверь в кабину. Предусмотрены мультируль, круиз-контроль, климат-контроль, система кругового обзора и медиацентр с функцией управления голосом. Вместо внешних зеркал в MAZ-X используются камеры и экраны на внутренних стойках. Панорамное лобовое стекло снижает мертвые зоны.

Предусмотрено также два спальных места. Верхняя откидная полка оборудована лестницей, нижняя - складная. Также в кабине обустроена мини-кухня, включающая шкафчик для посуды и продуктов, печь СВЧ, холодильник, электрочайник и даже умывальник. Новинка имеет также заниженный вход в кабину - 340 мм от асфальта, как в низкопольном автобусе.

Тягач МАЗ-Х имеет высокий уровень локализации: доля белорусских комплектующих 50%, доля комплектующих из дружественных стран - 30%. Сроки возможной постановки МАЗ-Х на конвейер в компании не называют. Тем не менее, МАЗ-X - не макет. С прошлого года тягач проходит заводские испытания и был неоднократно замечен на дорогах общего пользования.