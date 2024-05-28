Карбоновое колесо от Dodge Challenger продают по цене Lada Granta Sportline

Четыре колесных диска от 1039-сильного Dodge Challenger Demon 170 продают за 50 000 долларов (около 4,4 миллиона рублей). Стоимость одного колеса, выполненного из карбона и алюминия, составляет 13 000 долларов (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу). За аналогичную цену в России сегодня можно приобрести «заряженную» Lada Granta Sportline.

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На этапе продажи стоимость Dodge Challenger Demon 170 составляла 96 666 долларов. При этом комплект дисков тогда оценивали в 11 495 долларов. Сейчас все 1039-сильные маслкары распроданы, поэтому колеса считаются элементом послепродажного тюнинга. Таким образом, новый автомобиль стоил всего вдвое дороже нынешней цены на набор колесных дисков.

Диски на Dodge Challenger Demon 170 выполнены из карбона с добавлением алюминия. При этом такие колеса не всегда были доступны для покупателей модели. В то же время автомобили с карбоновыми колесами всегда стоят дороже на вторичном рынке. Все эти факторы обуславливают стоимость набора дисков, которые сопоставимы по цене с Lada Granta Sportline в России.

В 2022 году в США продавали колеса от редчайшего суперкара BMW M1 образца 70-х годов прошлого века. Тогда набор дисков был сопоставим по цене с новой Lada Vesta.