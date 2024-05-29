На российско-польской границе нашли Mercedes за 4,5 млн рублей, пропавший в Германии

На погранпереходе в Гжехотках задержали Mercedes, пропавший в Германии. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе пограничной стражи Польши во вторник, 28 мая.

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Автомобиль, за рулём которого был 21-летний водитель, прибыл из России. При проверке документов выяснилось, что машина числился в розыске.

Транспортное средство стоимостью 200 тыс. злотых (4,5 млн рублей) поместили на спецстоянку. Дело передали в полицию Бранёво.