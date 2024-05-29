Мошенники начали обманывать желающих незаконно получить водительские права

Мошенники развернули кампанию, направленную на желающих сделать водительские права в обход закона. Специалисты выявили уже 203 ресурса злоумышленников. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные аналитиков компании F.A.C.C.T.

"Каждый ресурс создается и именуется под определенный город и называется определенной фейковой компанией. Например: "Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava" или "Для приобретения водительских прав в Волгограде свяжитесь с компанией VolPrava", - отметил газете руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев.

По данным "Известий", мошенническая кампания была рассчитана на жителей крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж. Мошенники выдают себя за солидную компанию, которая может выдать документ за три дня, а также решить проблемы водителей, лишенных прав. Чтобы убедить пользователей, мошенники указывают на сайте в качестве партнеров ГИБДД, автоконцерн BMW и крупные страховые компании.

После того, как пользователь оставит заявку на получение водительских документов, в которой он должен указать свои ФИО, телефон, загрузить фото и копию паспорта, мошенники получают его персональные данные. Затем появляется информация, что с ним свяжутся. Как отмечается в материале газеты, этого не происходит. Злоумышленники просто получают данные, которые могут быть использованы для дальнейших мошеннических схем.

Лебедев рассказал "Известиям", что ресурсы, которые имеют признаки фишинговых, находятся в доменной зоне .site и .com. По словам эксперта, специалисты CERT-F.A.C.C.T. инициировали процесс блокировки обнаруженных сайтов.