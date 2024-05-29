Sollers рассматривает возможность производства минивэнов

Компания Sollers прорабатывает возможность выпуска минивэнов на одной из своих производственных площадок, рассказали в пресс-службе бренда.

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В то же время там не раскрыли подробностей, в частности, на каком заводе может быть организовано производство, сообщает РИА Новости.

Сейчас у компании предприятия в Ульяновске, Елабуге, Заволжье и Владивостоке. Бренд выпускает легкие грузовые модели Sollers Argo и Atlant, а также пикап Sollers ST6. Не так давно сообщалось, что во Владивостоке был выпущен 1000 пикап.

А в феврале стало известно, что "Соллерс" запустил выпуск новой "механики", которую будут ставить и на УАЗы. Первой моделью станет "Профи". Предварительные сроки - последний квартал 2024 года.