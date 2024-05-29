Volkswagen выпустит электрокар дешевле двух миллионов рублей

Вместе с анонсом марка опубликовала тизер. На нем виден темный силуэт хэтчбека, напоминающего нынешний ID.3. До премьеры «зеленого» бюджетника еще далеко — она запланирована только на 2027 год. При этом в Volkswagen уверены, что смогут удержат его цену в пределах 20 тысяч евро: это 1,9 миллиона в пересчете на рубли, что чуть больше начальной стоимости универсала Lada Vesta Cross.

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На тизере виден силуэт хэчтбека со скругленным передком и слегка покатой крышей, заканчивающейся спойлером. Также у модели круглые колесные арки и рельефная корма.

В анонсе Volkswagen делает акцент на доступности, ведь именно высокий ценник все еще отталкивает многих от электрокаров. Без гуманных цен не удастся распространить «зеленые» машины, уверен глава бренда Томас Шефер. При этом он обещает не жертвовать технологиями и качеством в угоду дешевизне.

Других подробностей пока нет, кроме того, что электрокар будут выпускать в Европе и для Европы — об этом говорится в анонсе.

До пока безымянной новинки Volkswagen представит еще одно семейство городских электрокаров, предвосхищенное концептом ID.2all. Серийные машины появятся в 2025 году, они будут производиться в Испании и стоить дороже — до 25 тысяч евро, или 2,4 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

Создавать электрокары «для всех» Volkswagen будет только своими силами, так как полугодовые переговоры о совместной разработке с Renault закончились ничем. Инсайдеры говорят, что компаниям не удалось прийти к соглашению по поводу сборочной площадки.