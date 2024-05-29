BMW представила обновленные седан и универсал 3-series

Немецкая компания BMW представила обновленное семейство 3-Series. По данным пресс-службы бренда, производство рестайлинговых автомобилей начнется в июле 2024 года. Отмечается, что внешне машины не изменились, однако в салоне появились новые варианты отделки и руль D-образной формы. Центральные дефлекторы вентиляции получили собственную подсветку. А вся интерьерная подсветка теперь может посылать водителю сигналы: к примеру, "пульсировать" при входящем звонке или открытой двери. Моторная гамма также почти не поменялась. В версии M340i для рынка США увеличена отдача до 391 л.с. Подзаряжаемый гибрид 330e по-прежнему выдает 292 л.с., но при этом он получил более емкую 19,5-киловаттную батарею, что позволило увеличить запас хода на электротяге с 81 до 101 км. До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas. Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения — Comfort ("Комфортный"), Eco ("Экономичный"), Sport ("Спортивный"), Intelligent ("Интеллектуальный") — добавилось еще два: режим Offroad ("Внедорожный") для легкого бездорожья и режим Snow ("Снег") для управления автомобилем зимой. Отличительным элементом экстерьера Geely Atlas c полным приводом является эмблема AWD на двери багажника.