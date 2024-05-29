BMW обновила седаны 3-серии и M3: новая внешность и интерьер, прибавка мощности

BMW представила обновлённый седан 3-серии, который отличается обновленной внешностью и интерьером, а также новыми технологиями.

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Рестайлинговая модель получила обновленную цветовую палитру, которая теперь включает в себя цвета Arctic Race Blue и Vegas Red. Два новых цвета также появились в линейке BMW Individual.

Варианты с пакетом M Sport оснащены новыми 19-дюймовыми легкосплавными дисками M со сдвоенными спицами. Все модели также могут быть оснащены новыми 19-дюймовыми легкосплавными дисками от BMW Individual с Y-образными спицами.

BMW M3 в ходе рестайлинга получил новые фары с другим расположением стрелок для дневных ходовых огней и указателей поворота, а также новый комплект кованых легкосплавных дисков с яркой серебристой отделкой.

Внутри появился новый руль и «каскадное освещение», интегрированное в отделку вокруг новых центральных вентиляционных отверстий. Клиенты могут выбирать между девятью различными цветами и регулировать яркость по своему вкусу.

BMW также отметила, что есть анимации приветствия и прощания, а также «световые сигналы, указывающие на определенные сценарии, такие как входящий телефонный звонок или открытая дверь».

Дизайнеры также поработали над декором: отделка из дерева Fineline Light с открытыми порами теперь входит в стандартную комплектацию 330i, а M340i получает алюминиевую отделку M Aluminium Rhombicle или панели из карбона.

Среди других особенностей — обновленная приборная панель Sensatec и изменённая информационно-развлекательная система под управлением операционной системы BMW 8.5 с новым экраном, улучшенным меню и улучшенными функциями.

Для M3 2025 года появится новое трехспицевое рулевое колесо с плоской нижней частью, оснащенное многофункциональными кнопками и красным центральным маркером.

Обновления продолжаются под капотом: M340i 2025 года оснащен новым 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем TwinPower Turbo с 48-вольтовой мягкой гибридной системой для более четкой подачи мощности и большей эффективности. Он производит 386 л.с. (288 кВт) и к539 Нм крутящего момента (+4 л.с., +39 Нм).

Двигатель соединен с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,2 секунды при наличии полного привода. Максимальная скорость достигает 250 км/ч.

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом в 330i также был переработан: он получил измененную конструкцию впускных отверстий и камер сгорания, а также ряд более мелких улучшений. Он выдаёт те же 255 л.с. (190 кВт) и 400 Нм крутящего момента.

У M3 изменений в силовых агрегатах нет, за исключением варианта M3 Competition XDrive, который стал мощнее на 20 лошадиных сил (523 л.с.) и может разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды.

И последнее, но не менее важное: BMW заявила, седан 3-серии получил перенастроенное шасси, которое «еще больше улучшает баланс между спортивными возможностями и комфортом». Система рулевого управления была переработана, чтобы уменьшить усилие в режиме «Комфорт».

Продажи стартуют уже в июле. Рестайлинговые модели будут чуть дороже.