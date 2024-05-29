Мобильная связь и Интернет вдоль автодорог будут работать лучше

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о внесении в ГД законопроекта, направленного на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автодорог. Соответствующей информацией он поделился в Telegram-канале.

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По словам Хинштейна, в стране необходимо ускорить покрытие мобильными сетями дорожной сети, оптимизировав взаимодействие операторов связи и владельцев дорог. Внесение уточнений в текущие положения законов «О связи» и «Об автодорогах» позволит этого добиться.

Хинштейн отметил, что в настоящее время федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE от 54% до 75%, а региональные дороги – сетями связи различных поколений на уровне 20-40%. Сооружения связи (при учете допустимых габаритов) смогут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог, заявил парламентарий.

Ранее эксперты «Мегафона» сообщили о падении доли офлайн-платежей россиян за мобильную связь. Она достигла исторического минимума. Специалисты проанализировали обезличенные данные клиентов с 2019 по 2024 год. Как стало известно, абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения.