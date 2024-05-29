АвтоВАЗ запустил продажи Lada на маркетплейсе Ozon

Российский автопроизводитель расширяет список каналов реализации выпускаемых автомобилей. Вслед за Wildberries модели Lada появились на другом крупном отечественном маркетплейсе - Ozon.

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Проект будет тестироваться в Сочи и официального дилера ООО "ТрансАвто". На АвтоВАЗе пообещали расширить географию проекта.

На первом этапе в каталоге доступных к покупке автомобилей будет представлено семейство Lada Vesta в версиях с механической и автоматической коробкой передач.

Первых семь покупателей, остановивших свой выбор на модели с МКПП, будет ждать приятный бонус - 50 000 баллов от Ozon, которые можно будет потратить при заказе любых товаров из каталога маркетплейса, оплатив ими до 25% стоимости покупки", - говорится в официальном сообщении, поступившем в редакцию "Российской газеты".

Накануне "РГ" рассказывала о важных премьерах Lada на ПМЭФ-2024, который откроется 5 июня в Санкт-Петербурге. В их числе - новое семейство Lada Aura.