Kia запустила дорожные тесты обновленного кроссвэна Carens

Kia Carens дебютировал на рынке Индии в конце 2021 года. Судя по опубликованным сайтом Autocar фото, модель готовится к плановому рестайлингу.

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Kia Carens - компактный кроссвэн, созданный на базе Seltos. Он имеет на 150 мм большую колёсную базу (2780 мм) и длину кузова 4540 мм. Сказать, что будет изменено в процессе рестайлинга, сложно, так как фото сделано издалека и не отличается детальностью. Но, скорее всего, будет всё по стандартам индустрии: оптика, решётка, бамперы, линейка колёсных дисков, модернизация салона за счёт добавления новых опций и другой мультимедиа.

Дебют автомобиля можно ожидать в конце 2024-начале 2025 года, а выход на рынок состоится ориентировочно в середине следующего года.

Тем временем, продажи Kia Carens стартовали в Узбекистане, где новинка оказалась дешевле Cerato и Seltos.