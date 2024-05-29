Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC EV: первые изображения

Недавно в Сети появились шпионские фотографии нового немецкого кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о внешнем виде новинки.

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Модель GLC была впервые представлена в 2015 году, она пришла на смену кроссоверу GLK. Сегодня на конвейере второе поколение паркетника, дебют которого состоялся в самом начале лета 2022 года. Впрочем, грядущий GLC EV — совершенно другой автомобиль, так как в его основе электрическая силовая установка, а в модельной гамме он заменит модель EQC, появившийся в 2018 году и в итоге провалившийся по продажам. Каким же станет наследник?

Пока запечатлённые фотошпионами тестовые образцы обклеены толстым слоем маскировки, однако некоторые детали уже можно разглядеть. По пропорциям будущий кроссовер ближе к вышеупомянутому EQC с его практически классическими пропорциями, нежели к старшим паркетникам EQE и EQS, стремящимся к однообъёмности. Передняя часть может получить необычный для электрических моделей компании дизайн — мы изобразили один из возможных вариантов без имитации решётки радиатора. Фары при этом, скорее всего, будут выполнены в актуальном стиле «электричек» Mercedes-Benz со светодиодной перемычкой между ними. Сбоку можно отметить выдвижные дверные ручки, точно такие же, как на старших моделях. Фонари, скорее всего, также будут выполнены единым элементом во всю ширину кормы, а ниша номерного знака по-прежнему расположена в заднем бампере.

Ожидается, что новый GLC EV будет построен на платформе ММА (Mercedes-Benz Modular Architecture), разработанной специально для автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками. Премьера новинки должна состояться в следующем году.

Между тем, обычный GLC на днях получил новую мультимедийную систему и новые цвета.