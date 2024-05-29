Audi Q6 e-tron обзавелся новой версией performance

Новинка называется Q6 e-tron performance и оснащена одним электромотором в паре с батареей емкостью 100 киловатт-часов. На одной зарядке кроссовер проезжает 641 километр, а разгон до первой «сотни» у него занимает 6,6 секунды. В семействе «ку-шестых» вариант performance составит компания полноприводным Audi Q6 e-tron quattro и SQ6 e-tron. Но стоить будет заметно дешевле — от 68 800 евро.

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Компания Audi анонсировала новую версию электрического кроссовера Q6 e-tron. Она будет называться performance, причем применительно к «ку-шестому» приставка означает не возросшую мощность, а низкую цену и увеличенный запас хода. Стоить такой Q6 e-tron будет от 68 800 евро. Поставки начнутся в третьем квартале, по всей видимости, после «старших» Audi Q6 e-tron quattro и SQ6 e-tron.

Модель Q6 e-tron — первенец Audi на платформе PPE, которую кроссовер делит с электрическим Porsche Macan. Варианты Q6 e-tron quattro и SQ6 e-tron идут с двухмоторным полным приводом, но у Q6 e-tron performance мотор только один, на задней оси. Его мощность — 240 киловатт, или 326 лошадиных сил. Батарея прежняя — емкостью 100 киловатт-часов (доступны 94,9 кВт•ч), и на одной её зарядке машина проедет до 641 километра в цикле WLTP. Разгон до ста у версии performance занимает 6,6 секунды.

Если сравнивать с другими Q6 e-tron, то quattro в пике выдает 396 лошадиных сил, SQ6 e-tron — 517. Ускориться до «сотни» электрокары могут за 5,9 и 4,3 секунды соответственно. Паспортный запас хода у них чуть меньше: 625 километров для стандартного кроссовера и до 598 для S-версии. За десять минут запас можно восполнить на 255 километров, тогда как у Q6 e-tron quattro этот показатель равен 260 километрам. Цены на полноприводные Q6 e-tron начинаются от 74 700 евро.