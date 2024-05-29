В России замечен в продаже недорогой семейный кроссовер Chevrolet

Известный россиянам кроссовер Chevrolet Captiva, который несколько лет назад продавался в России официально, снова можно купить новым. Только на одном из крупных классифайдов сейчас есть в продаже несколько таких машин, стоящих минимум 2 700 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За эти деньги новую «Каптиву» 2022 года выпуска в пятиместной версии продает «частник» из Ставрополя. В описании к объявлению он указал, что это автомобиль «в хорошей комплектации»: с люком в крыше, кожаным салоном, складывающимися зеркалами, камерой заднего вида, бесключевым доступом, кнопкой Start-Stop и другими опциями.

Всего на 10 тысяч дороже, за 2 710 000 рублей, семиместную версию модели выставили на продажу в Подмосковье. По словам продавца, автомобиль привезен из ОАЭ, полностью растаможен (с уплатой утильсбора) и готов к постановке на учет в ГИБДД.

Комплектация называется Premier. В нее входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, шторки безопасности, кожаная обивка салона, подогрев зеркал и заднего стекла, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, декоративное освещение салона, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, навигацией и поддержкой Apple CarPlay&Android Auto, шесть аудиодинамиков, полноразмерная «запаска» и многое другое.

Другой семиместный Captiva за 2 729 000 рублей продается в Липецке. А еще дороже этот кроссовер оценили в Белгороде (за 2 780 000 руб.), Екатеринбурге (за 2 850 000 руб.), Казани (2 858 000 руб.), Архангельске (2 995 000 руб.) и Астрахани (3 090 000 руб.).

Напомним, Chevrolet Captiva второго поколения выпускается с 2018 года и представляет собой перелицованный китайский кроссовер Baojun 530, де-факто получивший лишь другую решетку радиатора и шильдики/логотипы бренда Chevrolet.