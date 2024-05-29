BMW Z4 и Toyota Supra снимут с производства в 2026 году

В свете текущих рыночных условий, BMW и Toyota приняли решение остановить выпуск своих знаменитых спортивных моделей, BMW Z4 и Toyota Supra, к 2026 году. Это решение было подтверждено недавними отчетами и наблюдениями над трудностями производителя Magna Steyr, который ассемблирует обе машины в Австрии.

© Wikimedia Commons

По информации от SPEEDME.RU со ссылкой на Automobilwoche, сокращение производства нескольких моделей, включая BMW Z4 и Toyota Supra, привело к увольнению 500 работников на заводе в Граце. Эти изменения происходят на фоне завершения серийного производства других автомобилей, таких как BMW 5-Series и некоторых моделей Jaguar и Fisker. Неопределенность также окутывает будущее модели Supra. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Toyota о планах на продолжение производства, вице-президент Toyota Motor North America, Дэйв Крист, упомянул успешное сотрудничество с BMW и возможные пути развития.

Однако, учитывая экономические аспекты, самостоятельное продолжение производства Supra кажется маловероятным. Ситуацию усугубляют продажи Toyota Supra, которые показали значительное снижение в последние годы. Согласно статистике, если текущие тенденции сохранятся, продажи могут не достичь даже 2000 единиц в текущем году. В контрасте с этим, другие модели Toyota, такие как GR86, продемонстрировали более высокие результаты, что подчеркивает изменение предпочтений потребителей. Завершение производства BMW Z4 и Toyota Supra становится логичным ответом на сокращение спроса и изменения в рыночных условиях, закрывая главу в истории легендарных спортивных автомобилей.